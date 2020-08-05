Куинн: проблема была не во вратарях. «Рейнджерс» забросили четыре шайбы за три матча

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-ин с «Каролиной Харрикейнз» (1:4, 0-3), которое подвело черту под выступлением его команды в нынешнем сезоне НХЛ.
«Лучшая команда выиграла серию, это необходимо признать. Что касается вратарей, то они не были проблемой для нас. Игорь Шестёркин сыграл уверенно, дело совсем не в нём. Мы забросили четыре шайбы за три матча — невозможно выиграть серию с такой результативностью. А наши голкиперы были последними людьми, которые заслужили критику.
Конечно, мы очень расстроены тому, что сезон завершён. Это были уникальные и странные 4,5 месяца, сейчас мы живём настоящим и это больно. Нам нужно научиться управлять своими эмоциями и преодолевать разочарование», — заявил Куинн.
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