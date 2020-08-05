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Морозов: «Барыс» уже разговаривал с клубом КХЛ, чтобы перенести матчи в этот город

Морозов: «Барыс» уже разговаривал с клубом КХЛ, чтобы перенести матчи в этот город
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что у нурсултанского «Барыса» есть вариант переноса матчей в другой город.

«Я знаю, что «Барыс» уже разговаривал с одним из клубов КХЛ, чтобы в случае чего перенести свои матчи в этот город», – заявил Морозов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что клуб из Казахстана только 31 июля получил разрешение начать тренировочный сбор в начале августа. При этом пресс-секретарь «Барыса» Евгений Акманов сообщил, что казахский клуб столкнулся с проблемой возвращения игроков, находящихся за рубежом, на территорию Казахстана. Таким образом, подготовку к новому сезону на данный момент начали только хоккеисты, имеющие гражданство Казахстана.

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