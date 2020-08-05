Дубль Фиалы не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Ванкувером». Счёт в серии — 1:1
На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась победой «Кэнакс» со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).
По два балла за результативность в составе победителей набрали: Джей Ти Миллер (1+1), Бо Хорват (1+1) и Александер Эдлер (0+2). Голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём отразил 32 броска из 35.
Дублем в составе «Миннесоты» отметился нападающий Кевин Фиала, дважды ему ассистировал Эрик Стаал. Вратарь «Уайлд» Алекс Стэлок совершил 24 сейва.
Таким образом, счёт стал 1-1 в серии до трёх побед. Следующий матч между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд» состоится завтра, 6 августа.
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
05 августа 2020, среда. 05:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пирсон (Хорват, Эдлер) – 00:24' (5x5) 1:1 Канин (Паризе, Сутер) – 17:16' (4x5) 2:1 Миллер – 23:01' (5x5) 3:1 Бёзер (Петтерссон, Эдлер) – 28:42' (5x5) 4:1 Хорват (Хьюз, Миллер) – 46:22' (5x4) 4:2 Фиала (Стаал, Паризе) – 57:31' (6x5) 4:3 Фиала (Дамба, Стаал) – 59:51' (6x5)
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