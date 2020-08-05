Дубль Фиалы не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Ванкувером». Счёт в серии — 1:1

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась победой «Кэнакс» со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Джей Ти Миллер (1+1), Бо Хорват (1+1) и Александер Эдлер (0+2). Голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём отразил 32 броска из 35.

Дублем в составе «Миннесоты» отметился нападающий Кевин Фиала, дважды ему ассистировал Эрик Стаал. Вратарь «Уайлд» Алекс Стэлок совершил 24 сейва.

Таким образом, счёт стал 1-1 в серии до трёх побед. Следующий матч между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд» состоится завтра, 6 августа.