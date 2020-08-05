Тройка Панарин — Зибанеджад — Бучневич в матче с «Каролиной»: «-6» и 1-8 по моментам

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился третий матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз». Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:1, которая позволила игрокам «Каролины» пройти в следующий раунд Кубка Стэнли, одержав победу в серии до трёх побед – 3-0.

В этом матче российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 47 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот и не отметился результативными действиями. Впервые в серии россиянин играл в тройке с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем. За 14 минут в равных составах они уступили по голевым моментам со счетом 1:8. Все трое завершили матч с показателями полезности «-2».

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