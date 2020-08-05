Токкет: в плей-офф всё меняется стремительно. Выиграл — всё здорово, проиграл — всё ужасно

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет прокомментировал поражение во втором матче серии плей-ин в Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (2:4, 1-1).

«Мне понравились эти два гола в концовке. Это добавит нам уверенности. Этот матч для меня уже закончен. Сейчас обстоятельства меняются стремительно. Ты выиграл — всё здорово, проиграл — всё ужасно. Так и происходит в плей-офф. И успеха в нём добиваются уравновешенные команды», — цитирует Токкетта пресс-служба НХЛ.

На восьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «хищников» Ник Бонино. Через три минуты форвард Райан Джохансен упрочил преимущество «Нэшвилла». На 27-й минуте нападающий Калле Йернкрок упрочил преимущество «хищников». На 54-й минуте Виктор Арвидссон увеличил разницу в счёте. На последней минуте «Аризона» забила дважды, но отыграться не сумела.