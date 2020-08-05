Токкет: в плей-офф всё меняется стремительно. Выиграл — всё здорово, проиграл — всё ужасно

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет прокомментировал поражение во втором матче серии плей-ин в Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (2:4, 1-1).
«Мне понравились эти два гола в концовке. Это добавит нам уверенности. Этот матч для меня уже закончен. Сейчас обстоятельства меняются стремительно. Ты выиграл — всё здорово, проиграл — всё ужасно. Так и происходит в плей-офф. И успеха в нём добиваются уравновешенные команды», — цитирует Токкетта пресс-служба НХЛ.
На восьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «хищников» Ник Бонино. Через три минуты форвард Райан Джохансен упрочил преимущество «Нэшвилла». На 27-й минуте нападающий Калле Йернкрок упрочил преимущество «хищников». На 54-й минуте Виктор Арвидссон увеличил разницу в счёте. На последней минуте «Аризона» забила дважды, но отыграться не сумела.
- 5 августа 2020
-
12:30
-
12:21
-
11:55
-
11:36
-
11:10
-
10:50
-
10:31
-
10:11
-
09:51
-
09:30
-
09:13
-
08:37
-
08:25
-
08:18
-
08:11
-
08:05
-
08:00
-
07:44
-
07:29
-
06:57
-
06:37
-
06:27
-
06:24
-
05:53
-
04:25
-
03:44
-
02:52
-
01:49
-
00:09
- 4 августа 2020
-
23:49
-
23:22
-
22:48
-
22:40
-
22:21
-
22:08