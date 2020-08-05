Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА представил проморолик с лучшими моментами игры новичка команды Брэндона Лайпсика

ЦСКА представил проморолик с лучшими моментами игры новичка команды Брэндона Лайпсика
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА в официальном «твиттере» представил проморолик с лучшими моментами игры новичка команды Брэндона Лайпсика. Канадский форвард пополнил состав «армейцев» 4 августа, заключив с московским клубом однолетний контракт.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.

Напомним, 8 мая Лайпсик был выставлен на драфт отказов «Вашингтоном» из-за скандальной истории. Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард в 61 матче набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности "+3" и 13 минутах штрафного времени.

ЦСКА подтвердил переход Лайпсика
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020