ЦСКА представил проморолик с лучшими моментами игры новичка команды Брэндона Лайпсика
ЦСКА в официальном «твиттере» представил проморолик с лучшими моментами игры новичка команды Брэндона Лайпсика. Канадский форвард пополнил состав «армейцев» 4 августа, заключив с московским клубом однолетний контракт.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.
Напомним, 8 мая Лайпсик был выставлен на драфт отказов «Вашингтоном» из-за скандальной истории. Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард в 61 матче набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности "+3" и 13 минутах штрафного времени.
ЦСКА подтвердил переход Лайпсика
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