ЦСКА представил проморолик с лучшими моментами игры новичка команды Брэндона Лайпсика

ЦСКА в официальном «твиттере» представил проморолик с лучшими моментами игры новичка команды Брэндона Лайпсика. Канадский форвард пополнил состав «армейцев» 4 августа, заключив с московским клубом однолетний контракт.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.

Напомним, 8 мая Лайпсик был выставлен на драфт отказов «Вашингтоном» из-за скандальной истории. Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард в 61 матче набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности "+3" и 13 минутах штрафного времени.