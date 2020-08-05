Зибанеджад — о вылете «Рейнджерс»: делали всё наоборот по сравнению с игрой до перерыва

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-ин с «Каролиной Харрикейнз» (1:4, 0-3), которое подвело черту под выступлением команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Мы не делали ничего на льду из того, как играли до перерыва. Мы делали всё наоборот, если сравнивать в целом с нашей игрой в регулярном чемпионате», – считает Зибанежад.

В этом матче российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 47 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот и не отметился результативными действиями. Впервые в серии россиянин играл в тройке с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем. За 14 минут в равных составах они уступили по голевым моментам со счетом 1:8. Все трое завершили матч с показателями полезности «-2».