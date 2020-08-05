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Антипов: надо начинать готовиться к старту КХЛ, иначе так и будем бояться собственной тени

Антипов: надо начинать готовиться к старту КХЛ, иначе так и будем бояться собственной тени
Хоккей / КХЛ 0

Трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина Владимир Антипов прокомментировал старт предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

«Старт турнира в Сочи – положительный момент для всех нас. Потому что можно сколько угодно смотреть повторы матчей предыдущих сезонов, но новый хоккей, с обновлёнными командами ничто не заменит. Понятно, что есть определённые моменты и условности. Но всё это неизбежно, когда делаешь что-то новое. Приходится считаться с нынешней ситуацией в мире. Но подстраиваться под это бесконечно ни в коем случае нельзя. Нужно отметить работу организаторов турнира и поблагодарить все команды за игру.

Что касается самого хоккея, то есть интересный момент с итоговыми исходами – одинаковый счёт 6:0 — такая вот магия цифр, она всегда нравится болельщиками. Надо поддержать молодых резервистов из «Сочи» — ребята не боятся, стараются. Конечно, это и лакросс-гол Амирова, и шайба праворукого Лихачёва а-ля Мозякин. Вот хотя бы ради таких моментов надо начинать играть и готовиться к старту нового чемпионата КХЛ. Иначе так и будем делать скидку на вирус и бояться собственной тени", — сказал Антипов «Чемпионату».

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