Игрок молодёжной команды «Авангарда» Мигур: нравится ронять соперника и делать ему больно

Нападающий «Омских Ястребов» Андрей Мигур рассказал о стиле игры и ответил на вопрос о кумире детства.
«Я точно не самый техничный нападающий, зато пробивной, силовой. У меня относительно большие габариты, нужно этим пользоваться. Скорость у меня не слишком высокая, но, когда разгоняюсь, могу продавить. Могу разрушать, играть в тело. Мне нравится ронять соперника и делать ему больно. И сразу у другой команды начинают руки трястись, ребята думают: «О, опять бежит Мигур, лучше я сейчас отброшусь».
Кумиром в детстве был Дацюк. Первой моей игрой была NHL 09. Я стал играть за «Детройт». Павел выходил в первой тройке, и я сразу на него обратил внимание. Спрашиваю у папы, кто это, он сказал, что русский нападающий. Так получилось, что первый гол забил Дацюком, после этого и стал за ним следить в реальной жизни. Понятно, что по игре мы с ним совсем разные. Конечно, мне нравится Овечкин. Как он в молодости голы забивал: бежал на ворота и со всей силы бросал. Красота», — цитирует Мигура Sport24.
- 5 августа 2020
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