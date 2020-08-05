Меркольяно: в плей-офф нельзя опаздывать на вечеринку. Это урок для молодых «Рейнджерс»

Обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно подвёл итог сезона для «Нью-Йорк Рейнджерс».

«После того как «рейнджеров» полностью переиграли в двух первых матчах серии, они действовали достаточно хорошо, чтобы выиграть третий матч. Но урок для молодой команды состоял в том, что в плей-офф нельзя опаздывать на вечеринку. Несмотря на все свои лучшие усилия, сезон закончился горьким поражением. Выиграв у «Каролины» все матчи в регулярном чемпионате, «Рейнджерс» сами стали жертвами «зачистки» в плей-офф.



Что касается Шестёркина, то он должен начать сезон-2020/2021 в качестве стартового вратаря, настало его время. «Каролина» ответила на смену голкипера у «рейнджеров» своей заменой, хотя Петр Мразек пропустил всего три гола за два матча. Как оказалось, сменщик Раймер может быть даже лучше стартёра. Впереди у нас несколько месяцев, чтобы оценить этот состав и понять, что нужно делать. На протяжении большей части сезона «рейнджеры» были самой молодой командой лиги, но нашли способ играть достаточно хорошо. 14 хоккеистов в возрасте 24 лет или моложе, восемь игроков в возрасте до 21 года — все они получили ценный опыт.



Посмотрите, какой звездой стал Зибанеджад. Посмотрите на то, что сотворил Артемий Панарин в своём первом сезоне за «Рейнджерс», от него будет зависеть игра команды в будущем. В следующем сезоне у нас будет ещё больше интересных хоккеистов, таких как Виталий Кравцов, Морган Бэррон и К'Андре Миллер. «Рейнджерс» нужно стать лучше, чтобы выйти на уровень, который позволит бороться за Кубок Стэнли, и в межсезонье команде предстоит сражаться уже с потолком зарплат. Но «синерубашечники» дали нам всё, что могли, чтобы мы чувствовали себя лучше в эти безумные времена. Их будущее выглядит светлым», — резюмировал Меркольяно.