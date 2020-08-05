«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане. Старт сбора откладывался дважды

«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане, сообщается на официальном сайте казахского клуба. После сдачи тестов на коронавирус команда провела первую тренировку.
На «Барыс Арене» состоялось первое в сезоне командное собрание, а также прохождение традиционного бип-теста – челночного бега на короткое расстояние. В занятиях приняли участие игроки первой команды, а также хоккеисты, ранее выступавшие в молодёжных командах. Остальные игроки присоединятся к команде в ближайшее время.
Напомним, что начало старта сборов казахстанского клуба КХЛ дважды переносилось из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что у нурсултанского «Барыса» есть вариант переноса матчей в другой город.
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