«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане. Старт сбора откладывался дважды

«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане, сообщается на официальном сайте казахского клуба. После сдачи тестов на коронавирус команда провела первую тренировку.

На «Барыс Арене» состоялось первое в сезоне командное собрание, а также прохождение традиционного бип-теста – челночного бега на короткое расстояние. В занятиях приняли участие игроки первой команды, а также хоккеисты, ранее выступавшие в молодёжных командах. Остальные игроки присоединятся к команде в ближайшее время.



Напомним, что начало старта сборов казахстанского клуба КХЛ дважды переносилось из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что у нурсултанского «Барыса» есть вариант переноса матчей в другой город.