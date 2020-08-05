Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане. Старт сбора откладывался дважды

«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане. Старт сбора откладывался дважды
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане, сообщается на официальном сайте казахского клуба. После сдачи тестов на коронавирус команда провела первую тренировку.

На «Барыс Арене» состоялось первое в сезоне командное собрание, а также прохождение традиционного бип-теста – челночного бега на короткое расстояние. В занятиях приняли участие игроки первой команды, а также хоккеисты, ранее выступавшие в молодёжных командах. Остальные игроки присоединятся к команде в ближайшее время.

Напомним, что начало старта сборов казахстанского клуба КХЛ дважды переносилось из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что у нурсултанского «Барыса» есть вариант переноса матчей в другой город.

Морозов: «Барыс» уже разговаривал с клубом КХЛ, чтобы перенести матчи в этот город
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020