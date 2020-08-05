«Локомотив» командировал защитника Пайгина в «Буран»

Защитник Зият Пайгин командирован в «Буран» из клуба-партнёра ярославского «Локомотива». Российский хоккеист уже присоединился к тренировкам с командой Высшей хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте воронежского клуба.

В минувшем сезоне 25-летний защитник выступал за «Нефтехимик». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ Зият забросил пять шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-8". В четырёх матчах плей-офф Пайгин не отметился результативными действиями. В среднем за матч Зият проводил на льду 16 минут.

1 мая 2020 года, в первый день рынка свободных агентов, Пайгин вернулся в «Локомотив». Двусторонний контракт с неограниченно свободным агентом был подписан на два сезона