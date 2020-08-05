ХК «Сочи» вновь разгромно проиграл сборной России U20, пропустив 10 шайб

Хоккейный клуб «Сочи» и олимпийская сборная России U20 провели второй матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. «Леопарды» потерпели поражение с разгромным счётом 0:10, вчера они проиграли со счётом 0:6. Напомним, состав «Сочи» собран из хоккеистов молодёжной команды.



Сборная России мощно провела первый период, забросив сразу пять шайб. Авторами точных бросков стали Ярослав Лихачёв, Илья Сафонов, Ян Кузнецов, Егор Афанасьев и Иван Рогов. Во втором периоде «леопарды» пропустили ещё два гола, которые записали себе в актив нападающие Михаил Абрамов и Максим Грошев. В заключительные 20 минут встречи по голу забили хоккеисты сборной России Родион Амиров, Владислав Фирстов и Алексей Цыплаков.