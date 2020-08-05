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ХК «Сочи» вновь разгромно проиграл сборной России U20, пропустив 10 шайб

ХК «Сочи» вновь разгромно проиграл сборной России U20, пропустив 10 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» и олимпийская сборная России U20 провели второй матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. «Леопарды» потерпели поражение с разгромным счётом 0:10, вчера они проиграли со счётом 0:6. Напомним, состав «Сочи» собран из хоккеистов молодёжной команды.

Сборная России мощно провела первый период, забросив сразу пять шайб. Авторами точных бросков стали Ярослав Лихачёв, Илья Сафонов, Ян Кузнецов, Егор Афанасьев и Иван Рогов. Во втором периоде «леопарды» пропустили ещё два гола, которые записали себе в актив нападающие Михаил Абрамов и Максим Грошев. В заключительные 20 минут встречи по голу забили хоккеисты сборной России Родион Амиров, Владислав Фирстов и Алексей Цыплаков.

Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
05 августа 2020, среда. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 10
Россия U20
0:1 Лихачёв (Афанасьев, Цыплаков) – 08:36' (5x5)   0:2 Сафонов (Зайцев, Фирстов) – 09:39' (5x5)   0:3 Кузнецов (Фирстов) – 11:28' (5x4)   0:4 Афанасьев (Абрамов) – 15:48' (5x5)   0:5 Рогов (Спиридонов, Николаев) – 19:44' (5x5)   0:6 Абрамов (Грошев, Амиров) – 21:31' (5x5)   0:7 Грошев (Абрамов, Амиров) – 25:48' (5x5)   0:8 Амиров (Грошев, Абрамов) – 46:21' (5x5)   0:9 Фирстов (Сафонов) – 53:24' (5x5)   0:10 Цыплаков (Афанасьев, Лихачёв) – 59:23' (5x5)
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