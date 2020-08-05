Семёнов: не особо верил в коронавирус, но вот так получилось

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Кирилл Семёнов поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам после перенесённого коронавируса.
«Сейчас отлично чувствую себя, соскучился по команде, по партнёрам. Такая болезнь, что надо быть аккуратным и осторожным. До этого не особо как-то верил в неё, но вот так получилось. Особо не было у меня симптомов, день-два я поболел и всё, дальше начали работать.
Будет сейчас ускоренная подготовка, потому что выбыло у нас достаточно много людей. Нужно возвращаться в свои кондиции и стопроцентно готовым подойти к сезону. У других команд шквал болезней тоже, кто-то может позже заболеть, кто-то раньше, но надо не смотреть ни на кого, готовиться дальше», — рассказал Семёнов клубному телевидению «Авангарда».
- 5 августа 2020
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