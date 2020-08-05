Голубович: ни для кого ворота в молодёжную сборную России не закрыты

Ассистент главного тренера олимпийской сборной России U20 Сергей Голубович подвёл итоги матча с молодёжным составом ХК «Сочи» (10:0).



«Счёт крупный, это понятно, но мы придерживались определённого задания, которое и было выполнено. Надо отдать должное сопернику. Ребята старались как могли. Но все всё видели. Сейчас мы ищем сочетания, пробуем различные варианты.



Из каждого матча, как бы ни складывалась игра, необходимо извлекать какую-либо пользу. Каждый игрок получает индивидуальное задание, в том числе и защитники. Справились они с ним или нет – по этому критерию и оцениваются действия игроков. Если хоккеист справился, значит он правильно всё воспринял.



Аскаров после первого периода действительно получил задание подключаться в атакам команды, когда уже был комфортный счёт. И он начал действовать смелее. А действия, о которых вы говорите из первого периода, были следствием игровых моментов.



Круг игроков на чемпионат мира? Ни для кого ворота в сборную России не закрыты. Ровно в такой же степени, как и не открыты. Будет принято коллегиальное решение, не только тренерским штабом, но и аналитическим отделом и руководством ФХР. Каждая кандидатура будет оцениваться. У каждого игрока есть шанс, но его можно и потерять. В моём понимании железных кандидатов нет», — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.