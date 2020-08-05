Береснев: очень обидно, когда у хоккеиста не горят глаза. Это нехороший показатель

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open Леонид Береснев подвёл итоги матча с олимпийской сборной России U20 (0:10).
«Сегодняшний матч нам не понравился. Начало было неплохое, но потом пошли удаления – команда рассыпалась. Для меня понятна причина, почему так случилось. Вчера отдали много эмоций, а ребята ещё не способны играть на таких скоростях. Вчера использовали большую часть своих возможностей, а сегодня эмоциональный фон упал, и количество ошибок возросло. Счёт говорит сам за себя, но мы не посыпаем голову пеплом. Игроки получают неоценимый опыт, и если они его правильно воспримут, то в дальнейшем смогут прогрессировать в профессиональном плане.
Нам нужно время, чтобы игроки могли действовать на таких скоростях, на которых играет сборная России. У нас два звена 2003 года рождения, они впервые попали на такой уровень. Мне всё это понятно как тренеру. Мне только очень обидно, когда у хоккеиста не горят глаза. Это нехороший показатель. А у нас всё впереди. Если в следующем году «Сочи» пригласит кого-нибудь из наших хоккеистов на сбор, это уже будет хорошей работой», — передаёт слова Береснева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 августа 2020
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