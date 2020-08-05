В «Омских Ястребах» выявлено 14 случаев коронавируса
В клубе Молодёжной хоккейной лиги «Омские Ястребы» выявлено 14 случаев коронавируса, информирует пресс-служба команды. Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в главной команде системы — омском «Авангарде».
Сообщается, что до начала предсезонного турнира в Уфе команда соблюдала строгий протокол тестирования и изоляции в общежитии хоккейной академии «Авангард», а в поездку отправилась полностью здоровой.
Тренировочный процесс остановлен, медицинская служба клуба будет регулярно проводить тестирование тренерского штаба, игроков и обслуживающего персонала «Омских Ястребов».
Подтверждёнными тесты на коронавирус могут считаться только после специального обследования, которое проведёт Роспотребнадзор.
- 5 августа 2020
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