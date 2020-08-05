Защитник «Торонто» Маззин пропустит остаток серии с «Коламбусом»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин выписан из больницы, но пропустит остаток серии с «Коламбус Блю Джекетс» из-за травмы, информирует официальный сайт канадской команды. Напомним, в концовке третьего периода второго матча с «Коламбусом» Маззин упал грудью на конёк форварда «Блю Джекетс» Оливера Бьёркстранда рядом с воротами «Мэйпл Лифс». Маззин в течение 10 минут лежал на льду, после чего его унесли с площадки на носилках.
Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 5 августа 2020
-
19:01
-
18:28
-
18:14
-
18:11
-
18:06
-
17:55
-
17:46
-
17:33
-
17:10
-
17:00
-
16:23
-
16:08
-
15:44
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:01
-
13:53
-
13:38
-
13:31
-
13:00
-
12:30
-
12:21
-
11:55
-
11:36
-
11:10
-
10:50
-
10:31
-
10:11
-
09:51
-
09:30
-
09:13
-
08:37
-
08:25
-
08:18