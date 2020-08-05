Защитник «Торонто» Маззин пропустит остаток серии с «Коламбусом»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин выписан из больницы, но пропустит остаток серии с «Коламбус Блю Джекетс» из-за травмы, информирует официальный сайт канадской команды. Напомним, в концовке третьего периода второго матча с «Коламбусом» Маззин упал грудью на конёк форварда «Блю Джекетс» Оливера Бьёркстранда рядом с воротами «Мэйпл Лифс». Маззин в течение 10 минут лежал на льду, после чего его унесли с площадки на носилках.



Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.