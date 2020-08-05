«Независимость Беларуси стоит дорого». ФХБ поддержала Александра Лукашенко

Федерация хоккея Беларуси выразила поддержку президенту страны Александру Лукашенко.



ФХБ опубликовала часть обращения Лукашенко к народу и Национальному собранию, прикрепив к посту хэштег #БеларусьоднаНеотдадим.



«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы её сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — сказал Лукашенко в данном отрывке своего выступления.



Вчера, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах.

Гендиректор «Динамо» Мн призвал сплотиться вокруг Лукашенко и поддержать его на выборах