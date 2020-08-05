Виньо: спускались в лифте с Овечкиным, поговорили о завтрашней игре. Обычно так не бывает

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо рассказал о встрече с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.



«Я спускался в лифте на завтрак вместе с Овечкиным, и мы немного поговорили о завтрашней игре. Обычно так не бывает. Они очень взволнованы, как и мы. Должно быть очень весело», — приводит слова Виньо журналист Адам Кимельман в «Твиттере».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.