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Евгений Дадонов впервые за карьеру набрал очки в матче Кубка Стэнли

Евгений Дадонов впервые за карьеру набрал очки в матче Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов отдал результативную передачу в матче плей-офф с командой «Нью-Йорк Айлендерс». Российский форвард набрал первое в карьере очко в розыгрыше Кубка Стэнли, и это только третий его матч в плей-офф.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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