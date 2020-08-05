И. Воробьёв: Чибисов прибавил в Северной Америке, бросок стал лучше

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал возвращение в клуб нападающего Андрея Чибисова и его дебют в двусторонней игре.
«Роль Чибисова зависит от него. Мы знаем этого игрока, ещё зимой общался с ним, когда он был в фарм-клубе «Виннипега». Разговаривали, чтобы он вернулся. Сейчас это получилось, и мы рады его видеть. Очень габаритный игрок, на мой взгляд, добавил в броске за этот год. По остальному судить пока трудно. Вижу, что бросок у него лучше», — рассказал Воробьёв клубному телевидению «Металлурга».
В сезоне-2019/2020 Чибисов играл в системе «Виннипега». Форвард сыграл только два матча за основную команду «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ, не заработав очков. В Американской хоккейной лиге за «Манитобу» Чибисов в 53 матчах забросил семь шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности "-19" и 75 минутах штрафного времени.
- 5 августа 2020
-
21:32
-
21:12
-
20:48
-
20:17
-
20:11
-
19:47
-
19:11
-
19:01
-
18:28
-
18:14
-
18:11
-
18:06
-
17:55
-
17:46
-
17:33
-
17:10
-
17:00
-
16:23
-
16:08
-
15:44
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:01
-
13:53
-
13:38
-
13:31
-
13:00
-
12:30
-
12:21
-
11:55
-
11:36
-
11:10
-
10:50
-
10:31