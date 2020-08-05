И. Воробьёв: Чибисов прибавил в Северной Америке, бросок стал лучше

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал возвращение в клуб нападающего Андрея Чибисова и его дебют в двусторонней игре.



«Роль Чибисова зависит от него. Мы знаем этого игрока, ещё зимой общался с ним, когда он был в фарм-клубе «Виннипега». Разговаривали, чтобы он вернулся. Сейчас это получилось, и мы рады его видеть. Очень габаритный игрок, на мой взгляд, добавил в броске за этот год. По остальному судить пока трудно. Вижу, что бросок у него лучше», — рассказал Воробьёв клубному телевидению «Металлурга».



В сезоне-2019/2020 Чибисов играл в системе «Виннипега». Форвард сыграл только два матча за основную команду «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ, не заработав очков. В Американской хоккейной лиге за «Манитобу» Чибисов в 53 матчах забросил семь шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности "-19" и 75 минутах штрафного времени.