«У клуба богатая история, это здорово». Форвард «Динамо» Линдберг прилетел в Москву
Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг прибыл в Москву, информирует официальный аккаунт «Динамо» в «Твиттере».
«Вылетел сегодня в 6 утра и прилетел в 7 вечера. Летел через Копенгаген и Лондон. Следовал указаниям, старался прибыть сюда в середине июля, но что-то произошло, я не смог приехать. Очень рад быть здесь. Ситуация в Швеции такая же, как и везде: все стараются аккуратно относиться к тому, что делают каждый день.
У клуба богатая история, и я видел фото игроков, которые выступали здесь, — фото тренеров, трофеи. Это здорово. Ещё не успел всё узнать, но уже очень хочу начать. Думаю, я в хорошей форме. Я тренировался всё лето», — рассказал Линдберг пресс-службе московского «Динамо».
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