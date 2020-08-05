Новичок «Авангарда» Буше обратился к болельщикам

Новичок хоккейного клуба «Авангард» Рид Буше обратился к болельщикам «ястребов». Из-за проблем с оформлением документов нападающий пока не может присоединиться к команде.



«Привет, болельщики „Авангарда“. Рид Буше здесь! Очень хочу как можно быстрее присоединиться к команде и жду отличного сезона», — сказал Буше.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Авангарда» в «Твиттере».



Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс» и стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. В 53 матчах Рид набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности "+8".



Напомним, в сезоне-2019/2020 «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.