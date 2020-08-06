Защитник «Тампы» Макдона выбил шайбу с линии ворот, подстраховав Василевского

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит матч 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
При игре в большинстве в концовке первого периода нападающий «Бостона» Дэвид Пастрняк буквально прошил Андрея Василевского, однако Райан Макдона в последний момент сумел вытащить шайбу с ленточки ворот.
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Бостона». В составе «Брюинз» отличились Брейден Пойнт, открывший счёт в матче на восьмой минуте встречи с передачи Никиты Кучерова, и Алекс Киллорн, удвоивший преимущество «Бостона» на 11-й минуте матча при игре в большинстве.
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На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Тампа-Бэй».
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