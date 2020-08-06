Голевой пас Кучерова помог «Тампе» обыграть «Бостон»

В Национальной хоккейной лиге состоялся матч посева 1/4 финала между «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Тампы».

Счёт на восьмой минуте игры открыл канадский нападающий «Лайтнинг» Брейден Пойнт, а на 11-й Алекс Киллорн удвоил преимущество «молний». «Бостон» сравнял счёт в начале третьего периода — отличились Чарли Макэвой и Крис Вагнер, однако на 59-й минуте Тайлер Джонсон забросил победную шайбу.

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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 36 секунд, отдал голевую передачу на Брейдена Пойнта и заработал удаление. Михаил Сергачёв отыграл 17 минут 54 секунды, результативными действиями не отметился.