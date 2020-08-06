Наместников забросил вторую шайбу в плей-офф НХЛ в карьере

На стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне (Канада) проходит матч посева 1/4 финала Запада плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости завершился второй период, счёт 3:0 в пользу «Колорадо». Третью шайбу в матче забросил российский нападающий Владислав Наместников, отличившийся с передач Натана Маккиннона и Микко Рантанена. Эта шайба стала для Наместникова второй в карьере, заброшенной на стадии плей-офф НХЛ. Всего в сезоне-2019.2020 Наместников набрал 31 (17+14) очко.

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27-летний Наместников стал игроком «Колорадо» 24 февраля 2020 года, первую часть сезона он провёл в составе «Оттава Сенаторз».