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«Питтсбург» проиграл «Монреалю» в матче плей-офф НХЛ, у Малкина передача и «-2»

«Питтсбург» проиграл «Монреалю» в матче плей-офф НХЛ, у Малкина передача и «-2»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Ши Уэбер, Джонатан Друен, Пол Байро и Джефф Питри. За «Питтсбург» забивали Патрик Хёрнквист, Джейсон Цукер и Теодор Блюгерс. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Монреаль Канадиенс».

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Следующий матч между «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз» состоится 7 августа.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
06 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Уэбер (Лехконен, Байрон) – 04:57' (5x5)   1:1 Хёрнквист (Малкин, Кросби) – 08:40' (5x4)   1:2 Цукер (Раст, Марино) – 09:39' (5x4)   1:3 Блюгерс (Астон-Риз, Танев) – 25:34' (5x5)   2:3 Друен (Шьяро, Уэбер) – 30:13' (5x5)   3:3 Байрон (Судзуки, Уэбер) – 35:50' (5x5)   4:3 Питри (Шьяро, Дано) – 45:33' (5x5)
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