«Питтсбург» проиграл «Монреалю» в матче плей-офф НХЛ, у Малкина передача и «-2»

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Ши Уэбер, Джонатан Друен, Пол Байро и Джефф Питри. За «Питтсбург» забивали Патрик Хёрнквист, Джейсон Цукер и Теодор Блюгерс. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Монреаль Канадиенс».

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Следующий матч между «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз» состоится 7 августа.