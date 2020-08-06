«Питтсбург» проиграл «Монреалю» в матче плей-офф НХЛ, у Малкина передача и «-2»

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Ши Уэбер, Джонатан Друен, Пол Байро и Джефф Питри. За «Питтсбург» забивали Патрик Хёрнквист, Джейсон Цукер и Теодор Блюгерс. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Монреаль Канадиенс».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Видео можно посмотреть на сайте «Яндекс.Эфир».
Следующий матч между «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз» состоится 7 августа.
- 6 августа 2020
-
06:37
-
06:26
-
06:25
-
05:50
-
05:31
-
04:27
-
03:33
-
02:11
-
00:27
-
00:12
- 5 августа 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:54
-
22:19
-
22:03
-
21:43
-
21:32
-
21:12
-
20:48
-
20:17
-
20:11
-
19:47
-
19:11
-
19:01
-
18:28
-
18:14
-
18:11
-
18:06
-
17:55
-
17:46
-
17:33
-
17:10
-
17:00
-
16:23
-
16:08