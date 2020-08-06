Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче с «Айлендерс»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче серии плей-инн с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). Счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс».

«Это здорово для нашей команды, для наших парней, для нас. Это была большая игра. Большой матч с точки зрения психология, и я думаю, что каждый парень в раздевалке улучшил свою игру», — приводятся слова Бобровского на официальном сайте НХЛ.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22 (90,9%). Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 19 бросков из 22 (86,4%).

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Флориды» Эрик Хаула, ему ассистировал российский форвард Евгений Дадонов. Ближе к перерыву «островитяне» отыгрались усилиями нападающего Жана-Габриэля Пажо. На старте третьего периода «пантеры» обеспечили себе преимущество в два гола, точные броски удались форвардам Майку Хоффману и Брайану Бойлу. В концовке «островитяне» сократили разрыв до минимума усилиями Брока Нельсона, но отыграться не сумели.