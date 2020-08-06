Форвард «Эдмонтона» Эннис получил травму после удара Дака коленом в колено

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) проходит третий матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Завершился второй период, счёт 2:3.

На 37-й минуте форвард «Чикаго» Кирби Дак попытался провести силовой приём на Тайлере Эннисе, но попал коленом в колено. Форвард «Эдмонтона» с помощью партнёров покинул площадку и больше на лёд не выходил. Судьи не стали наказывать Дака штрафными минутами.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.