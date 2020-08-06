Кэссиди: «Бостону» нужно показать свой лучший хоккей в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) в круговом турнире квалификации Кубка Стэнли.

«Это очень неприятно. Не буду вас обманывать. Но такова ситуация после паузы в сезоне. Мы знали правила, понимали, что растеряем своё преимущество в некоторой степени. И вот мы здесь. Сейчас нам надо выиграть, провести все 60 минут, играя в наш хоккей, показывая, на что мы способны. Нам должно быть всё равно, против кого играть.

Я считаю, что в этом году посев не имеет особого значения по сравнению с другими годами. Мне кажется, что уже все высказались по этому поводу. Хотел бы я занять первое место в посеве? Да. Но не на этот раз. Сейчас нам нужно подготовиться к встрече с «Вашингтоном», чтобы показать наш лучший хоккей. А затем готовиться к плей-офф. Вот главное. Там нам нужно одержать 16 побед. Мы это знали. И это наша цель», ─ приводит слова Кэссиди пресс-служба лиги.