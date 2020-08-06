Питри — о победном голе в матче с «Питтсбургом»: в плей-офф не бывает ненужных бросков

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри после победы в третьем матче серии плей-ин в Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1) прокомментировал победный гол.

«Когда я получил шайбу, то начал глазами искать кого-нибудь из наших на пятачке. Никого не было, но я увидел пространство над плечом Мюррея. В плей-офф не бывает плохих или ненужных бросков по воротам. Я попытал счастья и шайба зашла в ворота», — объяснил свой гол Питри.

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В составе победителей отличились Ши Уэбер, Джонатан Друен, Пол Байро и Джефф Питри. За «Питтсбург» забивали Патрик Хёрнквист, Джейсон Цукер и Теодор Блюгерс. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «-2».