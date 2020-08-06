Болельщики начали публиковать в соцсетях коллажи Лафренье в форме «Питтсбурга»

В третьем матче серии плей-ин в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» играл с «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:3.

После матча болельщики начали публиковать в соцсетях коллажи Алексиса Лафренье в форме «Питтсбурга». Команда Майка Салливана оказалась в одном поражении от завершения плей-офф. В случае, если «Пингвинз» уступят «Монреалю», у них появится шанс победить во втором этапе драфт-лотереи НХЛ, который пройдёт 10 августа. Восемь команд, проигравших серии плей-ин имеют 12,5%-ные шансы на первое место. На данный момент из плей-офф вылетел только «Нью-Йорк Рейнджерс».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Ника Альберги.