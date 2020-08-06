Экс-голкипер «Трактора» Францоуз установил уникальное достижение в истории «Колорадо»
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч группового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась уверенной победой «Колорадо» со счётом 4:0.
Матч на ноль провёл чешский голкипер «Эвеланш» Павел Францоуз, отразивший 27 бросков. Экс-голкипер «Трактора» установил уникальное достижение в истории «Колорадо», став первым вратарём в истории «лавин», отыгравшим на ноль в дебютном матче за карьеру в плей-офф НХЛ.
В первом периоде отличились Кейл Макар и Йоонас Донской, во втором шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников, а четвёртый гол «Эвеланш» записал на свой счёт шведский форвард Андре Бураковски.
«Колорадо» разгромил «Даллас», у Наместникова — гол и "+1"
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