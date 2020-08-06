Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись четыре матча серий плей-ин и две встречи в групповых раундах конференций.

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 (1-2).

«Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:1 (2-1).

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3. Автором победной шайбы стал Тайлер Джонсон, отличившийся на исходе третьего периода.

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 0:4. «Звёзды» проиграли второй матч кряду, причём с момента, когда они вели во встрече с «Вегас Голден Найтс» (3:1), они пропустили восемь шайб подряд в плей-офф НХЛ.

«Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:3 (2-1).

«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 (2-1).