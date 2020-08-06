Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись четыре матча серий плей-ин и две встречи в групповых раундах конференций.
«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 (1-2).
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хаула (Дадонов, Хоффман) – 24:02' (5x4) 1:1 Пажо (Бовиллье) – 36:26' (5x5) 2:1 Хоффман (Яндл, Барков) – 40:41' (5x4) 3:1 Бойл – 42:48' (5x5) 3:2 Нельсон (Пулок, Тэйвз) – 58:33' (6x5)
«Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:1 (2-1).
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 21:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Дворак (Яльмарссон, Холл) – 05:09' (5x5) 1:1 Арвидссон (Форсберг, Джохансен) – 27:31' (5x5) 2:1 Гарланд (Степан, Келлер) – 47:08' (5x5) 3:1 Холл (Кессел, Экман-Ларссон) – 55:38' (5x4) 4:1 Сёдерберг – 58:06' (en)
«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3. Автором победной шайбы стал Тайлер Джонсон, отличившийся на исходе третьего периода.
НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 2-й тур
05 августа 2020, среда. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Палат) – 07:33' (5x5) 0:2 Киллорн (Хедман, Джонсон) – 10:32' (5x4) 1:2 Макэвой (Крюг, Бержерон) – 36:43' (5x5) 2:2 Вагнер (Хара) – 41:47' (5x5) 2:3 Джонсон (Гурд, Киллорн) – 58:33' (5x5)
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 0:4. «Звёзды» проиграли второй матч кряду, причём с момента, когда они вели во встрече с «Вегас Голден Найтс» (3:1), они пропустили восемь шайб подряд в плей-офф НХЛ.
НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 2-й тур
06 августа 2020, четверг. 01:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Ландеског, Кадри) – 03:19' (5x4) 0:2 Донской (Жирар, Бураковски) – 15:29' (5x5) 0:3 Наместников (Маккиннон, Рантанен) – 37:30' (5x5) 0:4 Бураковски (Жирар, Донской) – 41:31' (5x4)
«Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:3 (2-1).
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
06 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Уэбер (Лехконен, Байрон) – 04:57' (5x5) 1:1 Хёрнквист (Малкин, Кросби) – 08:40' (5x4) 1:2 Цукер (Раст, Марино) – 09:39' (5x4) 1:3 Блюгерс (Астон-Риз, Танев) – 25:34' (5x5) 2:3 Друен (Шьяро, Уэбер) – 30:13' (5x5) 3:3 Байрон (Судзуки, Уэбер) – 35:50' (5x5) 4:3 Питри (Шьяро, Дано) – 45:33' (5x5)
«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 (2-1).
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
06 августа 2020, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мяяття (Кейн, Хаймор) – 09:14' (5x5) 1:1 Драйзайтль (Эннис) – 09:42' (5x5) 2:1 Тэйвз (Дак, Дебринкэт) – 19:55' (5x3) 2:2 Драйзайтль (Беннинг) – 24:07' (5x5) 2:3 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 39:52' (5x4) 3:3 Хаймор (Куккук, Мяяття) – 54:13' (5x5) 4:3 Тэйвз (Мёрфи, Кит) – 58:44' (5x5)
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