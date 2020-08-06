Курносов: желаю здоровья игрокам «Омских Ястребов», тесты «Толпара» — отрицательные

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию о 14 случаях заражения коронавирусом в клубе МХЛ «Омские Ястребы». Молодёжная команда «Авангарда» недавно принимала участие на турнире в Уфе.

«В текущей обстановке мы всегда на связи со всеми хоккейными клубами. В понедельник мы получили информацию от омских коллег, что у них выявлены первые положительные тесты. Сразу после этого мы провели полное медицинское обследование игроков «Толпара», «Агидели», персонала, тренеров СДЮШОР, административных работников – в общем, всех тех, кто базируется во дворце спорта на улице Зорге в Уфе. Все тесты показали отрицательный результат.



По нашим данным, остальные команды, которые принимали участие в уфимском турнире, тоже сделали тесты после поездки в Уфу и не обнаружили заболевших. Мы продолжаем следить за ситуацией и постоянно обмениваемся информацией.



Риск заражения присутствует всегда. Мы также сталкиваемся с угрозой распространения вируса. Например, незадолго до турнира у двоих наших ребят тест показал положительный результат. Не дожидаясь подтверждения, быстро локализовали проблему и предприняли ряд жёстких профилактических мер. Делаем всё, что рекомендует лига в части профилактики распространения коронавирусной инфекции. Что касается омских ребят, то желаем им здоровья и скорейшего возвращения на лёд», — сказал Курносов «Чемпионату».