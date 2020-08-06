Курносов: желаю здоровья игрокам «Омских Ястребов», тесты «Толпара» — отрицательные

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию о 14 случаях заражения коронавирусом в клубе МХЛ «Омские Ястребы». Молодёжная команда «Авангарда» недавно принимала участие на турнире в Уфе.
«В текущей обстановке мы всегда на связи со всеми хоккейными клубами. В понедельник мы получили информацию от омских коллег, что у них выявлены первые положительные тесты. Сразу после этого мы провели полное медицинское обследование игроков «Толпара», «Агидели», персонала, тренеров СДЮШОР, административных работников – в общем, всех тех, кто базируется во дворце спорта на улице Зорге в Уфе. Все тесты показали отрицательный результат.
По нашим данным, остальные команды, которые принимали участие в уфимском турнире, тоже сделали тесты после поездки в Уфу и не обнаружили заболевших. Мы продолжаем следить за ситуацией и постоянно обмениваемся информацией.
Риск заражения присутствует всегда. Мы также сталкиваемся с угрозой распространения вируса. Например, незадолго до турнира у двоих наших ребят тест показал положительный результат. Не дожидаясь подтверждения, быстро локализовали проблему и предприняли ряд жёстких профилактических мер. Делаем всё, что рекомендует лига в части профилактики распространения коронавирусной инфекции. Что касается омских ребят, то желаем им здоровья и скорейшего возвращения на лёд», — сказал Курносов «Чемпионату».
- 6 августа 2020
-
09:51
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
08:35
-
08:23
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
07:59
-
07:43
-
07:25
-
07:11
-
06:52
-
06:37
-
06:26
-
06:25
-
05:50
-
05:31
-
04:27
-
03:33
-
02:11
-
00:27
-
00:12
- 5 августа 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:54
-
22:19
-
22:03
-
21:43
-
21:32
-
21:12
-
20:48
-
20:17
-
20:11