Иностранные новички «Спартака» определились с игровыми номерами, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Шведский защитник Эмиль Юсе выбрал номер 3. Вернувшийся в КХЛ чешский форвард Лукаш Радил вновь взял №69, под которым выступал в «Спартаке» на протяжении трёх сезонов подряд. Финский нападающий Йори Лехтеря будет выходить на лёд под №21, а словак Мартин Бакош — под №83.

Ранее стало известно, что «Спартак» начал сбор в Московской области. В ближайшие две недели красно-белые будут работать на «земле» и на льду, выполнят большой объём необходимой тактической и технической работы. Тренировочный процесс будет разбит на микроциклы — после четырёх дней интенсивной работы игроки получат день отдыха.