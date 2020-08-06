Иностранные новички «Спартака» определились с игровыми номерами
Иностранные новички «Спартака» определились с игровыми номерами, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.
Шведский защитник Эмиль Юсе выбрал номер 3. Вернувшийся в КХЛ чешский форвард Лукаш Радил вновь взял №69, под которым выступал в «Спартаке» на протяжении трёх сезонов подряд. Финский нападающий Йори Лехтеря будет выходить на лёд под №21, а словак Мартин Бакош — под №83.
Ранее стало известно, что «Спартак» начал сбор в Московской области. В ближайшие две недели красно-белые будут работать на «земле» и на льду, выполнят большой объём необходимой тактической и технической работы. Тренировочный процесс будет разбит на микроциклы — после четырёх дней интенсивной работы игроки получат день отдыха.
«Спартак» начал сбор в Московской области и договорился о трёх контрольных матчах
- 6 августа 2020
-
11:36
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:31
-
10:20
-
09:51
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
08:35
-
08:23
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
07:59
-
07:43
-
07:25
-
07:11
-
06:52
-
06:37
-
06:26
-
06:25
-
05:50
-
05:31
-
04:27
-
03:33
-
02:11
-
00:27
-
00:12
- 5 августа 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:54
-
22:19
-
22:03
Партнерский контент