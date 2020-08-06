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Иностранные новички «Спартака» определились с игровыми номерами

Иностранные новички «Спартака» определились с игровыми номерами
Хоккей / КХЛ 0

Иностранные новички «Спартака» определились с игровыми номерами, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Шведский защитник Эмиль Юсе выбрал номер 3. Вернувшийся в КХЛ чешский форвард Лукаш Радил вновь взял №69, под которым выступал в «Спартаке» на протяжении трёх сезонов подряд. Финский нападающий Йори Лехтеря будет выходить на лёд под №21, а словак Мартин Бакош — под №83.

Ранее стало известно, что «Спартак» начал сбор в Московской области. В ближайшие две недели красно-белые будут работать на «земле» и на льду, выполнят большой объём необходимой тактической и технической работы. Тренировочный процесс будет разбит на микроциклы — после четырёх дней интенсивной работы игроки получат день отдыха.

«Спартак» начал сбор в Московской области и договорился о трёх контрольных матчах
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