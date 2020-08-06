Жители Кирово-Чепецка написали письмо мэру из-за ситуации с закрытием хоккейной команды

Жители Кирово-Чепецка написали открытое письмо мэру города Елене Савиной из-за ситуации с закрытием хоккейной команды «Олимпия».
«Менее недели назад, в самый разгар предсезонной подготовки к предстоящему хоккейному сезону, министерство спорта Кировской области заявило о прекращении выступления МХК «Олимпия» в Национальной молодёжной хоккейной лиге по причине отсутствия финансирования. За несколько дней неравнодушная общественность города и региона буквально заполонила всё информационное пространство местных и региональных СМИ с требованием предпринять экстренные меры по сохранению главного и единственного хоккейного клуба всей Кировской области.
Спустя почти неделю ни одного вразумительного комментария со стороны учредителей клуба так и не последовало. Вы, по всей видимости, забыли, а возможно, не знали, что муниципальное образование город Кирово-Чепецк также является одним из учредителей хоккейного клуба и обязан нести ответственность за его судьбу. Несколько лет назад город Кирово-Чепецк просто дистанцировался от участия в жизни хоккейного клуба, перестал оказывать ему какую-либо помощь. Мы вас за это не осуждаем, ведь такая позиция свойственна таким руководителям, как вы, и представителям вашей так называемой партии власти.
Два года назад муниципалитет заключил дорогостоящие контракты на поиск местной идентичности, смысла работы культурных учреждений и составление загадочных концепций, хотя самый неосведомленный и некомпетентный гражданин скажет вам, что главным социальным феноменом Кирово-Чепецка уже долгие десятилетия является хоккей с его невероятным количеством воспитанников международного уровня. По числу золотых олимпийских медалей на душу населения Кирово-Чепецк находится в лидерах среди всех городов страны. Имена наших с вами земляков – воспитанников кирово-чепецкой «Олимпии» с придыханием произносят сотни миллионов хоккейных болельщиков по всему миру.
После оглашения информации о прекращении функционирования МХК «Олимпия» ни вы, ни кто-то из депутатов городской Думы, ни представители администрации города Кирово-Чепецка не предприняли ни единой попытки прояснить сложившуюся ситуацию, дать комментарий, организовать встречу с руководством региона, собрать представителей крупного бизнеса для решения проблемы. Все вы заняли выжидательную и трусливую позицию в надежде, что решение этого вопроса вас не коснётся. И в этом мы вас не обвиняем, потому что это норма работы современных городских руководителей.
В случае закрытия молодёжной хоккейной команды теряется смысл существования хоккейной школы и юниорской команды. Теряется смысл вашей работы как мэра Кирово-Чепецка по развитию спорта и улучшению социальной обстановки в городе. Ведь создание хоккейного клуба требует три-четыре года серьезной работы большого числа работников. Это значительно сложнее, чем сменить, скажем, мэра районного центра. Здесь необходимы опыт, знания, желание добиваться поставленной задачи, а не просто поднятие рук простого большинства депутатов городской Думы.
В завершение хотелось бы понадеяться на вашу порядочность и благоразумие, что в ближайшее время вы найдёте в себе силы признать очевидное: вы не тот руководитель города, которого он заслужил. Ваши регулярные провалы на посту мэра Кирово-Чепецка дорого обходятся его жителям. А сейчас при вашем попустительстве исчезнет на неопределённый срок самый главный и любимый символ города – хоккейный клуб «Олимпия». Рассчитываем, что у вас хватит смелости и совести ответить на наше письмо в любой удобной форме", — сказано в письме жителей.
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