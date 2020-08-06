Эллер покинул расположение «Вашингтона». Ковальчук получит нового центрфорварда

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер покинул расположение столичной команды по семейным обстоятельствам, сообщает Washington Post.

8 августа у датчанина ожидается пополнение в семье, и он на несколько дней покинул расположение команды. При этом вернуться в расположение «Кэпиталз» Эллеру будет непросто. Согласно правилам лиги, игрок, который выехал за пределы «пузыря» (в случае «Вашингтона» это Торонто), должен будет пройти четыре отрицательных теста на коронавирус в течение четырёх дней.

Таким образом, команде Тодда Рирдена придётся обойтись без услуг Ларса в ближайших матчах плей-офф. 31-летний форвард является ключевым игроком «Вашингтона». В 69 матчах регулярного чемпионата третий центр «Кэпиталз» забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи. Эллер является центром в звене, где играет Илья Ковальчук.