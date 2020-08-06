Сможет ли «Питтсбург» спасти серию плей-ин и пройти «Монреаль»?

В третьем матче серии плей-ин в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» играл с «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:3. Команда Майка Салливана оказалась в одном поражении от завершения плей-офф.

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Если «Пингвинз» уступят «Монреалю», у них появится шанс победить во втором этапе драфт-лотереи НХЛ, который пройдёт 10 августа. Восемь команд, проигравших серии плей-ин, имеют 12,5-процентные шансы на первое место. На данный момент из плей-офф вылетел только «Нью-Йорк Рейнджерс».