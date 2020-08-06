Салливан: трудно понять, как «Питтсбург» оказался в такой ситуации

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-ин с «Монреаль Канадиенс» (3:4). В этой встрече «Питтсбург» вёл со счётом 3:1, но проиграл и поставил себя на грань вылета (счёт в серии 2-1 в пользу «Монреаля»).

«Как столь опытная команда, как «Питтсбург», может так отдать выигранный матч? Не уверен, что знаю ответ на этот вопрос. Пока трудно понять, как мы оказались в такой ситуации. Знаю, что мы способны играть лучше, что мы способны на большее. Нам придётся обязательно выиграть матч, который будет следующим», — приводит слова Салливана АР.

Если «Пингвинз» уступят «Монреалю», у них появится шанс победить во втором этапе драфт-лотереи НХЛ, который пройдёт 10 августа