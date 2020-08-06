Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Наместников: в этом году «Колорадо» может дойти до самого конца

Наместников: в этом году «Колорадо» может дойти до самого конца
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников прокомментировал победу в матче группового турнира плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (4:0).

«Бесспорно, приятно играть рядом с нашими лидерами. Тренеры только накануне сообщили мне о своём решении, но в моей игре ничего не изменилось. Мои задачи остаются теми же: идти в единоборства, помогать отобрать владение, активно действовать перед воротами соперника.

Нам неважно, против кого мы играем, в каких сочетаниях выходим или кто из наших вратарей защищает ворота в конкретном матче. Мы знаем, что если покажем тот командный хоккей, в который умеем играть, то способны победить любого. Это внушает уверенность, что в этом году мы можем дойти до самого конца», — цитирует Наместникова пресс-служба НХЛ.

Экс-голкипер «Трактора» Францоуз установил уникальное достижение в истории «Колорадо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020