Наместников: в этом году «Колорадо» может дойти до самого конца
Форвард «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников прокомментировал победу в матче группового турнира плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (4:0).
«Бесспорно, приятно играть рядом с нашими лидерами. Тренеры только накануне сообщили мне о своём решении, но в моей игре ничего не изменилось. Мои задачи остаются теми же: идти в единоборства, помогать отобрать владение, активно действовать перед воротами соперника.
Нам неважно, против кого мы играем, в каких сочетаниях выходим или кто из наших вратарей защищает ворота в конкретном матче. Мы знаем, что если покажем тот командный хоккей, в который умеем играть, то способны победить любого. Это внушает уверенность, что в этом году мы можем дойти до самого конца», — цитирует Наместникова пресс-служба НХЛ.
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