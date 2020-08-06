«На матче присутствует 0 зрителей». НХЛ зачем-то публикует на табло данные о посещаемости
Национальная хоккейная лига во время плей-офф выводит на табло данные о посещаемости матчей, которые проходят при пустых трибунах. Таким образом, на каждой встрече в Эдмонтоне и Торонто на инфокубе появляется надпись следующего содержания: «На матче присутствует 0 зрителей».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Грега Вышински.
Напомним, что регулярный чемпионат сезона-2019/2020 завершён досрочно. За чертой плей-офф остались семь команд. Это «Баффало Сэйбрз», «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Оставшиеся команды проводят плей-офф в двух городах — Эдмонтоне и Торонто. На матчах могут присутствовать только официальные лица.
Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
- 6 августа 2020
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