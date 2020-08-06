Окулов: в любом сезоне у меня задача — помочь ЦСКА выиграть Кубок Гагарина

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Тренировки проходят хорошо, с позитивом. Все довольны и занимаются своим любимым делом. Начинать сборы всегда не самое простое занятие, но нас хорошо и плавно втягивают. Так что никаких особых проблем нет. Работа, конечно, нелёгкая. На льду есть тяжёлые упражнения, и на земле тоже. Везде хватает тяжёлых моментов. Но все привыкли к этому. Двигаемся вперёд.



В команду пришли новые хорошие парни. Не думаю, что будут какие то проблемы. Всегда поможем друг другу. Как и у любого игрока в ЦСКА, в любом сезоне у меня задача — помочь команде выиграть Кубок Гагарина», — цитирует Окулова клубная пресс-служба.