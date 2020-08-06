«Филадельфия» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 6 августа, «Вашингтон Кэпиталз» проведёт второй матч в плей-офф Национальной хоккейной лиге. Соперником команды Тодда Рирдена будет «Филадельфия Флайерз». Начало матча — в 23:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команда Рирдена начала с поражения выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В первом матче группового турнира в Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» по буллитам уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 Б). «Филадельфия» в свою очередь в первом матче уверенно переиграла «Бостон Брюинз» (4:1).

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф играют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.