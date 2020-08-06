Канадский нападающий О'Делл прибыл в расположение «Сибири»

Нападающий Эрик О'Делл присоединился к «Сибири», сообщается в аккаунте новосибирского клуба в «Телеграме». «Сибирь» 2 июня объявила о подписании двухлетнего контракта с О'Деллом.



Хоккеист столкнулся с рядом сложностей на пути из родной Оттавы в Новосибирск. О'Делл должен был вылететь в Россию ещё 25 июля, но был вынужден задержаться из-за ситуации с пандемией коронавируса.

В прошлом сезоне 29-летний нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив шесть шайб и сделав 11 результативных передач. В пяти матчах плей-офф О'Делл не отметился результативными действиями.



О'Делл — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70,24%).