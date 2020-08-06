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Арзамасцев: были причины, по которым я не мог остаться в «Салавате». Кто знает, тот знает

Арзамасцев: были причины, по которым я не мог остаться в «Салавате». Кто знает, тот знает
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Захар Арзамасцев рассказал, почему решил перейти в «Автомобилист» из «Салавата Юлаева».

«В Уфе я находился в зоне комфорта, в привычной для себя обстановке. Пришло время поставить новые цели и задачи перед собой. Мне нравилось в Уфе, я бы мог здесь остаться. Знаете, не хочу вам врать, потому говорю честно. Просто скажу, что были причины, по которым не остался в клубе. Не хочу выносить что-то в публичное пространство. Кто знает, тот знает. А болельщикам хочу сказать спасибо. В «Салавате» я отыграл пять лет, и, конечно, они запомнятся на всю жизнь.

«Автомобилист» проявил самый большой интерес. Как только закончился плей-офф, сразу начались конкретные разговоры. Команда мне симпатизирует, Екатеринбург – хороший город, клуб растёт во всех аспектах, строится новая арена. Долго не думал», — цитирует игрока «Горобзор».

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