Арзамасцев: были причины, по которым я не мог остаться в «Салавате». Кто знает, тот знает

Защитник Захар Арзамасцев рассказал, почему решил перейти в «Автомобилист» из «Салавата Юлаева».



«В Уфе я находился в зоне комфорта, в привычной для себя обстановке. Пришло время поставить новые цели и задачи перед собой. Мне нравилось в Уфе, я бы мог здесь остаться. Знаете, не хочу вам врать, потому говорю честно. Просто скажу, что были причины, по которым не остался в клубе. Не хочу выносить что-то в публичное пространство. Кто знает, тот знает. А болельщикам хочу сказать спасибо. В «Салавате» я отыграл пять лет, и, конечно, они запомнятся на всю жизнь.



«Автомобилист» проявил самый большой интерес. Как только закончился плей-офф, сразу начались конкретные разговоры. Команда мне симпатизирует, Екатеринбург – хороший город, клуб растёт во всех аспектах, строится новая арена. Долго не думал», — цитирует игрока «Горобзор».