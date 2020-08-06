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Житник — о возобновлении сезона НХЛ: тягостное зрелище. Не столько хоккей, сколько бизнес

Житник — о возобновлении сезона НХЛ: тягостное зрелище. Не столько хоккей, сколько бизнес
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал возобновление сезона в Национальной хоккейной лиге.

«Надо отдать должное лиге — она совершила практически невозможное. Но нужно понимать, что мы видим не столько хоккей, сколько бизнес. При всём уважении к мастерам НХЛ уровень хоккея пока низкий. Игрокам не позавидуешь: три-четыре месяца карантина, потом две недели лагерей — и вперёд за Кубком Стэнли. Нет никакого сравнения с обычным режимом подготовки, когда индивидуальные тренировки начинаются уже летом, потом весь сентябрь — тренировочный лагерь и контрольные игры.

То есть сейчас все хоккеисты объективно не в форме да ещё играют при пустых трибунах и при температуре за 30 градусов — что во Флориде, что в Нью-Йорке. Честно говоря, тягостное зрелище», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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