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«Амур» обыграл «Сокол» в контрольном матче

«Амур» обыграл «Сокол» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

Красноярский «Сокол» и хабаровский «Амур» провели контрольную встречу. Победу одержала команда Павла Торгаева со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт в концовке первого периода, гол забил нападающий «Амура» Денис Голубев. Второй период начался с заброшенной шайбы форварда «Сокола» Егора Лебедева, на что хабаровский клуб ответил точными бросками нападающих Александра Полунина и Александра Горшкова. На старте третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Сергей Шестаков и Игорь Величкин. Больше в матче шайб заброшено не было.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 августа 2020, четверг. 17:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
2 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Голубев (Турбин) – 17:50' (5x5)   1:1 Лебедев – 22:35' (5x5)   1:2 Горшков (Голубев) – 33:45' (5x5)   1:3 Полунин (Корягин, Голубев) – 39:59' (5x4)   2:3 Шестаков (Уколов) – 42:33' (5x5)   2:4 Величкин – 45:48' (5x5)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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