«Амур» обыграл «Сокол» в контрольном матче

Красноярский «Сокол» и хабаровский «Амур» провели контрольную встречу. Победу одержала команда Павла Торгаева со счётом 4:2.



Счёт в матче был открыт в концовке первого периода, гол забил нападающий «Амура» Денис Голубев. Второй период начался с заброшенной шайбы форварда «Сокола» Егора Лебедева, на что хабаровский клуб ответил точными бросками нападающих Александра Полунина и Александра Горшкова. На старте третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Сергей Шестаков и Игорь Величкин. Больше в матче шайб заброшено не было.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.