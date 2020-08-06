Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА победил «Локомотив» на Sochi Hockey Open, вновь забросив шесть шайб

СКА победил «Локомотив» на Sochi Hockey Open, вновь забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» провели свой второй матч на Sochi Hockey Open. Победу одержала команда Валерия Брагина со счётом 6:2. Напомним, в первой встрече на турнире петербургские «армейцы» победили «железнодорожников» со счётом 6:0.

Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте, шайбу забросил нападающий СКА Андрей Кузьменко. Вскоре «Локомотив» отыгрался усилиями форварда Артура Каюмова. В середине первого периода ярославский клуб вышел вперёд благодаря голу нападающего Владимира Ткачёва. Во втором периоде доминировала команда Валерия Брагина, забросившая четыре шайбы. Авторами точных бросков стали Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Кирилл Марченко и оформивший дубль Кузьменко. На 47-й минуте Бурдасов оформил дубль, установив окончательный счёт.

Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
06 августа 2020, четверг. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Кузьменко (Бурдасов, Аалтонен) – 01:20' (5x5)   1:1 Каюмов – 04:36' (5x5)   1:2 Ткачёв (Рафиков) – 10:04' (4x4)   2:2 Бурдасов (Бенгтссон, Ткачёв) – 24:38' (5x4)   3:2 Кузьменко (Антипин, Хелльберг) – 26:12' (5x5)   4:2 Ожиганов (Галимов, Вей) – 27:53' (5x5)   5:2 Марченко (Подколзин, Аалтонен) – 35:10' (5x4)   6:2 Бурдасов (Галенюк, Галимов) – 46:44' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020