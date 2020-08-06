СКА победил «Локомотив» на Sochi Hockey Open, вновь забросив шесть шайб

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» провели свой второй матч на Sochi Hockey Open. Победу одержала команда Валерия Брагина со счётом 6:2. Напомним, в первой встрече на турнире петербургские «армейцы» победили «железнодорожников» со счётом 6:0.



Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте, шайбу забросил нападающий СКА Андрей Кузьменко. Вскоре «Локомотив» отыгрался усилиями форварда Артура Каюмова. В середине первого периода ярославский клуб вышел вперёд благодаря голу нападающего Владимира Ткачёва. Во втором периоде доминировала команда Валерия Брагина, забросившая четыре шайбы. Авторами точных бросков стали Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Кирилл Марченко и оформивший дубль Кузьменко. На 47-й минуте Бурдасов оформил дубль, установив окончательный счёт.